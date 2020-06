Quel che resta del peschereccio affondato ad Anzio

Trascinata dalla furia del mare, ha finito la sua corsa a pochi metri dalla battigia di Anzio Colonia. Nel video quel che resta del peschereccio affondato oggi pomeriggio davanti al porto innocenziano. L’imbarcazione è stata travolta dalla violenza delle onde fino ad arrivare, distrutta, all’altezza del lido Garda, poco prima che facesse buio.

La tragedia è avvenuta attorno alle 15,30. Nell’incidente ha perso la vita un pescatore di nazionalità tunisina, che si trovava sull’equipaggio al momento della tragedia assieme ad altre due persone, salve grazie all’intervento di altri pescatori.

Il motopeschereccio non è riuscito a fare rientro in porto dopo la battuta di pesca, nonostante si trovasse a soli 150 metri dalla scogliera del piazzale Marinai d’Italia. Il mare in tempesta ha spezzato in due la barca, affondata nel giro di pochi minuti. La vittima, Fathi Ben Salem, 55 anni, abitava ad Anzio da più di 40 anni. Conosciuto da tutti in città, lascia moglie e due figli. Il Comune ha proclamato per la giornata di domani il lutto cittadino.