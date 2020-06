Lido dei Pini. Ragazzo con disturbi mentali tenta di buttarsi dal balcone, provvidenziale l’intervento della Polizia

Pomeriggio agitato quello appena trascorso a Lido Dei Pini. Gli agenti del Commissariato di polizia di Anzio sono dovuti intervenire per cercare di bloccare un ragazzo affetto da disturbi mentali che dopo aver spintonato più volte la madre, minacciava di buttarsi dal balcone dell’abitazione in cui risiede. E’ stato richiesto l’intervento della Polizia. Vista la mole del soggetto e il fisico palestrato, gli agenti intervenuti hanno faticato non poco a bloccare il malato. Tanto che tre di loro, infatti, sono stati refertati per contusioni, al pronto soccorso dell’Ospedale riuniti di Anzio e Nettuno. Sul posto i medici del Centro di Igiene Mentale di Anzio, un’ambulanza ha poi condotto il ragazzo presso lo UOC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) del Nuovo Ospedale dei Castelli.