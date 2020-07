Una anomala moria di pesci è stata segnalata questa mattina da alcuni bagnanti. I pesci morti sono arrivati sulla spiaggia di ponente. Del fatto è stata informata la Guardia Costiera di Anzio. Diverse la ipotesi per spiegare la presenza dei pesci. La più accreditata è quella che un peschereccio abbia fatto una pescata di una specie le cui carni hanno un sapore disgustoso quindi non commerciabili. E li abbia ributtati in mare.