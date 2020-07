Al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diventati complessivamente undici (3 ricoverati in ospedale ed 8 in isolamento domiciliare)..La situazione è monitorata costantemente dall’Asl. Lo comunica il una nota il Sindaco, Candido De Angelis.

Mentre Non si registrano a Nettuno nuovi casi di Coronavirus. Gli attualmente positivi restano tre, tutti posti in isolamento domiciliare.