Anzio, questa sera in una pizzeria del quartiere di Anzio Colonia “Bella Napoli” un uomo è entrato sparando un colpo in aria tra i clienti per poi fuggire. I gestori allarmati hanno chiamato la polizia che giunta sul posto, sta ricostruendo l’accaduto. L’ondata di criminalità in queste settimane non sembra arrestarsi nella città neroniana, divenuta protagonista della cronaca per furti, rapine e spaccio di droga. Seguiranno aggiornamenti.