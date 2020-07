Nettuno, chiuso dagli agenti del commissariato di Polizia di Anzio, il centro sportivo religioso a San Giacomo. La struttura non rispettava le disposizioni di governo per il covid previste per i centri sportivi. I bagni durante le verifiche non avevano gli spazi comuni adeguati per il distanziamento sociale: 10 persone in tre docce. Durante i 5 giorni di chiusura i gestori dovranno provvedere all’adeguamento previsto dalla norme per il coronavirus.