Ardea: uomo muore con la testa schiacciata sotto il furgone che stava riparando

Un uomo di 46 anni è rimasto schiacciato con la testa sotto al furgone che stava riparando. La tragedia è avvenuta ad Ardea, paese del litorale, l’uomo è deceduto prima di arrivare in ospedale. E’ accaduto nella serata di martedì su Circonvallazione Mare Australe. A perdere la vita un operario cittadino romeno.

Tutto è avvenuto verso le 22.00 nella zona di Banditella Bassa: l’uomo, cittadino romeno, era in compagnia di un amico quando è accaduto il peggio: a quanto sembra, pare che il cric usato per sollevare il furgone Peugeot abbia ceduto, schiacciando l’uomo che in quel momento era sotto al mezzo.

In condizioni disperate sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ardea ed il personale dell’ambulanza del 118. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Pomezia per il 46enne non c’è stato nulla da fare, è morto prima di poter arrivare al nosocomio pometino. Il mezzo è stato sequestrato