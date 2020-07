Una discussione con la fidanzata per motivi sentimentali, hanno portato un giovane 21enne a suicidarsi la notte scorsa. Intorno alle 2:30 il ragazzo si è lanciato dalla terrazza del Pincio, in viale Gabriele D’Annunzio, e si è schiantato al suolo dopo un volo di 15 metri. Immediati i soccorsi allertati dalla fidanzata, scioccata da quanto accaduto, ma non sono serviti a niente. Il ragazzo è stato portato all’ospedale San Giovanni ma è deceduto poco dopo.