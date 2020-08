Anzio. Ritrovato il corpo di Massimiliano Gori, era disperso in mare dopo essere stato travolto da un gommone

Lido dei Pini. Ritrovato qesta mattina alle 7.00 il corpo di Massimiliano Gori, l’imprenditore 51enne travolto sabato scorso da un gommone. Dopo lunghe ricerce durate due giorni il corpo è stato rinvenuto all’altezza dello stabilimento Campus, dai sommozzatori dei Vigili del fuoco e dagli uomini del Commissariato di Polizia di Anzio, che hanno avvisato i familiari del ritrovamento. Ricordiamo che il malcapitato sabato pomeriggio era uscito in mare conmla sua barca a vela; a trecento metri dalla costa aveva gettato l’ancorae si era tuffato in mare. Ma un gommone con a bordo, un adulto e due adolescenti, l’aveva travolto. Le stesse persone sul gommone avevano lanciato l’allarme. Anxora in corso le indagini per stabilre la dinamica dell’incidente.