Ostia. Figlio strangola il padre pensionato

Omicidio a Ostia dove un uomo di 69 anni, di origini tunisine, è stato ucciso dal figlio, italiano, strangolato al culmine di una lite. I fatti in via Baffigo nella tarda serata di ieri 14 agosto. Una lite furibinda quella tra il padre pensionato e il 43enne disoccupato. Parole grosse, il diverbio che si fa più acceso e le mani del figlio che si stringono al collo dell’anziano. Una stretta che si fa più forte, fino alla morte.

Dopo il delitto il 43enne esce e vaga per Ostia fino a quando alle 3.00 non decide di costituirsi. In caserma racconta l’accaduto. I carabinieri di Ostia e del nucleo investigativo, insieme al medico legale, si portano in via Baffigo dove all’interno dell’abitazione trovano il 69enne privo di vita.