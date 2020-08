Nettuno. Forse una caduta accidentale la causa della morte di un uomo

A Nettuno in un palazzo all’entrta della città su via Gramsci ieri sera è stato rinvenuto il corpo di un uomo senza vita. Un 56enne originario di Roma che da diversi anni viveva solo in questo appartamento. Da una prima ricostruzione degli uomini del Commissariato di Anzio intervenuti sul posto, l’uomo sarebbe caduto accidentalmente sbattendo la testa. Dalla posizione in cui è stato trovato il corpo l’uomo avrebbe cercato invano di rialzarsi ma la caduta sembrerebbe essere stata fatale. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo che è stato portato al policlinico di Tor Vergata a Roma.