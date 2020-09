Anzio. Evade dai domiciliari, arrestato per evasione il pakistano che aveva ferito la convivente

Non è stato solo condannato per lesioni e tentato omicidio, ma ora è stato nuovamente arrestato per evasione, nulla sfugge agli uomini della volante della polizia di Anzio, impegnata nel servizio MOD nella zona dello Zodiaco, dove gli uomini in blu, pattugliano le strade problematiche della nostra città. Infatti oggi pomeriggio gli operatori della Volante, hanno visto un uomo dalle fattezze simili all’uomo posto agli arresti domiciliari per aver ferito la compagna con 10 coltellate. Dopo averlo fermato, si è accertato che era proprio lui a questo punto i poliziotti procedevano all’arresto per evasione del cittadino pakistano.