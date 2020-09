Violenta tromba d’aria a Nettuno: le foto degli ingenti danni

Una violenta trimba d’aria si è abbattuta nella zona del Poligono di Nettuno fino dall’entroterra. Bloccate dagli alberi caduti Via Acciarella e via Tagliamento. Notevoli i danni con muri abbattuti, tettoie e pensiline volate via con la furia del vento. Notevoli i danni all’autolavaggio della Tamoil di via Dei Frati. Le lamiere di una tettoia finite sui fili dell’alta tensione. Tante le chiamate ai vigili del fuoco intervenuti per rimuovere gli alberi caduti. Mobilitata anche la Polizia Locale. Un primo bilancio dei danni si potrà fare solo nelle prossime ore.