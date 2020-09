Aprilia. Bambina investita appena scesa dallo scuolabus

Ieri poco dopo le 13.00, in via dei Giardini, ad Aprilia, una bambina di 11 anni è stata investita da un’auto, appena scesa dallo scuolabus. Mentre attraversava la strada, la giovane alunna è stata investita in pieno da una Fiat 500, condotta da una donna di 40 anni. Immediati i soccorsi: la studentessa è stata caricata a bordo di un’eliambulanza e condotta al Bambin Gesù di Roma. Le sue condizioni, nelle scorse ore, sembra siano migliorate. I rilievi dell’incidente, ieri, sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Aprilia.