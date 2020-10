Anzio. Salgono a 56 i cittadini positivi al Coronavirus

Ad oggi i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diventati 56, con sette nuovi casi registrati ieri ed una persona guarita. (9 ricoverati in ospedale e 47 in isolamento domiciliare).

Il sindaco Candido De Angelis invita la cittadinanza a rispettare l’obbligo di indossare la mascherina e tutte le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus.

Inoltre si invitano i genitori e gli accompagnatori degli alunni a non sostare, oltre il tempo strettamente necessario, all’esterno dei plessi scolastici di ogni ordine e grado.