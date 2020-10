Coronavirus, i casi positivi a Nettuno sono 17. Il Sindaco: “Non abbassiamo la guardia”

Coronavirus, oggi a Nettuno si registrano due guarigioni. Gli attualmente positivo sono 17 di cui 1 ospedalizzato. “Ringrazio l’Asl Roma 6 per il lavoro svolto – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – Il protocollo di sicurezza adottato per l’Asilo Nido in quest’occasione si è rivelato efficace grazie anche all’impeccabile comportamento delle educatrici. Solo continuando a rispettare tutte le norme sanitarie riusciremo a vincere la battaglia contro il Covid 19. In questa seconda ondata la nostra città sta rispondendo bene e questo ci sta permettendo di contenere i contagi. Non dobbiamo abbassare la guardia in questo momento delicato e decisivo”.