Gli agenti del Commissariato di Anzio arrestano un uomo ricercato per violenza sulla moglie

Un ricercato della provincia di Messina si era rifugiato ad Anzio dai parenti

Cercare di nascondersi dalla giustizia non è facile, un uomo di 50 anni, ricercato per reati di violenza nei confronti della moglie davanti ai figli minori. I reati perduravano da tempo. il reo per sottrarsi alla giustizia, aveva cercato aiuto da parenti nel nostro territorio. la procura di Patti aveva emesso un ordine di arresto nei confronti dell’autore delle violenze. Gli uomini del commissariato dopo una veloce indagine, traeva in arresto l’uomo associandolo poi al carcere di Velletri.