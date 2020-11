Anzio. Si è spenta a 93 anni Mirella De Micheli, uno degli ultimi pilastri delle famiglie storiche della città

Anzio si é spenta ieri all’età di 93 anni presso la Rsa “La Teresiana” Mirella De Micheli uno degli ultimi pilastri delle famiglie storiche della comunità anziate. Mirella insieme al marito Bruno Giulianelli avevano in gestione il Circolo Tevere Remo a Riviera Zanardelli dal 1961, simbolo della Dolce Vita ora rimasto ai figli. Da circa un anno era ospite della struttura e purtroppo a causa della norme covid anti-contagio non ha potuto vedere i suoi congiunti per l’ultima volta. Purtroppo la sua scomparsa è un esempio di come in questo periodo di emergenza covid le persone più fragili possono morire anche in solitudine. I funerali si terranno domani mattina alle ore 11 ad Anzio alla chiesa Ss. Pio Antonio.