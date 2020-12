Coronavirus, a Nettuno continuano a lievitare i casi. 376 cittadini positivi

Sono ventisette i nuovi casi di Coronavirus registrati dalla Asl Roma 6 nel territorio di Nettuno. Tutti sono trattati in isolamento domiciliare. Di questi ventisette, sedici (tra alunni e insegnanti) sono riferibili alla scuola dell’infanzia di Piscina Cardillo. La situazione è sotto monitoraggio costante della Asl Roma 6. Con apposita ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura della struttura scolastica da domani e fino al 22 dicembre, come da indicazione delle autorità sanitarie competenti, per permettere le operazioni di sanificazione dei locali e agevolare l’indagine epidemiologica in corso da parte della Asl.

Gli attualmente positivi sono 376 di cui 18 ospedalizzati.