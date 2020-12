Aprilia. Frode fiscale da 6 milioni, arrestato l’ex assessore Mauro Pascucci

Frode coi carburanti: ai domiciliari l’ex assessore di Aprilia Mauro Pascucci, la Finanza gli sequestra ben per 1,3 milioni di euro

Si chiama Mauro Pascucci, l’imprenditore di Aprilia posto ai domiciliari stamani in seguito all’operazione della Guardia di Finanza di Frosinone coordinata dalla Procura di Latina

Le attività di indagine dirette dal Sostituto Procuratore di Latina Simona Gentile sono scaturite da un controllo fiscale effettuato nel corso dell’anno 2019 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone nei confronti della società di capitali, con sede ad Aprilia, operante nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi.

Secondo gli investigatori Pascucci, al fine di non ricondurre a sé la titolarità delle quote della società, nonché la gestione della stessa e, quindi, evitare eventuali responsabilità amministrative e penali, si era rivolto ad un “faccendiere”, il quale successivamente ha provveduto a reclutare apposite “teste di legno”.

I puntuali riscontri effettuati dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone hanno consentito di rilevare come tutte le scelte aziendali, i rapporti con i clienti e con i fornitori, nonché la gestione di fatto della società in questione erano esercitate da parte di Pascucci e della coniuge Rita Zanchi.

Nel corso delle attività odierne l’imprenditore è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e si è proceduto nei confronti dello stesso e degli altri amministratori di diritto al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 1.300.000 euro, pari all’ammontare dell’imposta evasa.

Nello specifico, sono stati sottoposti a sequestro: 14 terreni, un appartamento, 8 box, 8 magazzini, un negozio ed un laboratorio siti in Aprilia, nonché disponibilità finanziarie e quote di 4 società con sedi legali in Aprilia, Roma, Pomezia e Guidonia Montecelio, operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, delle costruzioni, della logistica e della ristorazione.