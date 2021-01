Nettuno. Rubano la bici elettrica ad un ragazzo, la Polizia la ritrova e denuncia il ladro

31 dicembre ultimo dell’anno, ma per un ragazzo affetto da gravi patologie, rischiava di essere un brutto fine d’anno, infatti nel primo pomeriggio, il ragazzo a spasso per Nettuno in sella alla sua bicicletta elettrica, passeggiava per le vie del centro. Fermatosi a bere ad una fontanella, lasciava per pochi secondi il velocipede appoggiato ad un palo della luce. In quel momento un malvivente cogliendo l’attimo, si appropriava della bicicletta dandosi alla fuga, il giovane proprietario rimaneva in uno stato di smarrimento, in quel momento una volante del commissariato ps Anzio Nettuno, si avvicinava al ragazzo, che con grande fatica riusciva a spiegare agli operatori i fatti. Gli uomini in divisa blu attivavano immediatamente il dispositivo di ricerche, con l’ausilio di immagini rubate da una telecamera, e informazioni acquisite, riuscivano in circa tre ore, a rintracciare l’autore del furto e successivamente a recuperare la bicicletta in zona Corso Italia ad Anzio. L’autore un cittadino extracomunitario di 30 anni circa, veniva deferito in stato di libertà. ma la cosa più importante è stato restituire il sorriso al giovane.