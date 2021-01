Nettuno, ancora una vittima del Coronavirus. I cittadini positivi sono 388

Aumenta ancora il numero delle vittime del Coronavirus a Nettuno. In data odierna la Asl Roma 6 ha registrato il decesso di un uomo di 86 anni che era ricoverato in ospedale. “Si fa sempre più grande il dolore all’interno della nostra comunità – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – mi unisco al cordoglio della famiglia in questo momento di lutto. Si tratta del trentatreesimo nostro concittadino portato via dal Coronavirus, un conto nefasto che deve far riflettere di quanto ancora sia pericoloso questo virus e deve invitare tutti noi alla massima prudenza”.

In data odierna sono quattro i nuovi casi di Coronavirus registrati dalla Asl Roma 6 nel territorio di Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche cinque guarigioni. Gli attualmente positivi sono 388 di cui 8 ospedalizzati.