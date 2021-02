Roma. Spari a Cinecittà Est: gambizzato un uomo in via Francesco Gentile

Quattro colpi di pistola in strada mentre i genitori portavano i figli a scuola. Paura a Cinecittà Est dove un uomo è stato gambizzato. Gli spari alle 7:45 di stamattina mentre la vittima, un 40enne, stava camminando su via Francesco Gentile. Affiancato da uno scooter con due persone a bordo hanno fatto fuoco, sparando quattro volte contro l’uomo.

Quattro spari esplosi in strada che hanno gelato il sangue dei genitori e dei loro figli che si stavano recando in quel momento in due istituti scolastici che si trovano nel quartiere del Municipio Tuscolano. Sparati i colpi il fuggi fuggi generale, co molti dei presenti che hanno cercato riparo dietro le auto e negli esercizi commerciali aperti. Affidato alle cure dell’ambulanza del 118 il 40enne, che ha perso molto sangue, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. In fuga le due persone che lo hanno gambizzato.