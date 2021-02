Nettuno piange la 37esima vittima del Coronavirus

Nettuno piange la 37esima vittima dall’inizio della pandemia. Si tratta di un uomo di 86 anni. “Rivolgo alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – a nome di tutta la comunità sono vicino ai suoi cari in questo momento di lutto, così come sono vicino a tutti coloro che hanno perso una persona vicina, un amico, un parente durante questa emergenza sanitaria. Siamo stanchi di piangere e di contare i morti nella nostra città, il nostro dolore è immenso e l’unica cosa che possiamo fare è prestare la massima attenzione, rispettare il distanziamento, indossare la mascherina e prestare la massima attenzione”.

Nella città di Nettuno si registra un nuovo caso di Coronavirus con il paziente che è seguito in isolamento domiciliare. Si registra anche una guarigione. Gli attualmente positivi sono 323 di cui 8 ospedalizzati.