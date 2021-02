Un ragazzo di 25 anni, di Anzio, ha perso la vita stamattina in un incidente avvenuto su via Nettunense, attorno alle 4. La vittima è Leo Wolfango. Il giovane, dalle prime ricostruzioni sulla dinamica dell’incidente, avrebbe perso il controllo dell’auto, una Lancia Y, per schivare un animale che stava attraversando la strada, nei pressi dell’incrocio con via del Commercio. L’auto è finita fuori strada, l’impatto è stato drammatico e il giovane è morto ancora prima di arrivare in ospedale.