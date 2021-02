Quattro ragazze, una di loro minorenne. La baby gang di ragazzine voleva scippare un’anziana ieri nella centralissima Piazza Cesare Battisti ad Anzio.

Prima l’hanno accerchiata, ma lei ha iniziato a urlare, e a chiedere aiuto. Per fortuna sono intervenuti prontamente i Carabinieri che si trovavano in zona per effettuare un pattugliamento. Le quattro ragazze sono state identificate e portate immediatamente presso la Caserma dei Carabinieri di viale Marconi.