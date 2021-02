Nettuno. Rifiuti incendiati a Via Santa Marinella

Questa non è la terra dei fuochi … è Nettuno via Santa Marinella incrocio

via Campoleone, qualche sconsiderato ha dato fuoco ad un cumulo di rifiuti buttati sul ciglio della strada, generando un fumo nocivo dovuto alla combustione della plastica. Il fatto ci è stato segnalato dai residenti di quella zona, i quali sostengono che non è la prima volta che i rifiuti vengono incendiati.