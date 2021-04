Anzio. Arrestato dalla Polizia giovane di Nettuno autore dello scippo alla stazione FS e aggressione al vigilantes Eurospin

I giorni di festa non scoraggiano i malviventi ad commettere le loro azioni criminali, ma è pur vero, che la Polizia di Stato, a mezzo dei suoi uomini e donne, è sempre vigile. E’storia di ieri l’arresto di un giovane di Nettuno, che si era reso responsabile di alcuni reati, tra cui uno scippo trasformato in rapina per le ferite riportate da una giovane donna avvenuto qualche giorno fa ad Anzio, nei pressi della Stazione ferroviaria, e dell’aggressione ai danni di un vigilante del supermercato Eurospin. Tutto questo ha avuto termine la notte di Pasqua, quando la volante del Commissariato di Anzio, durante una serie di controlli, fermava il malvivente, al quale venivano contestati i reati e al termine delle operazioni associato al carcere di Santa Maria Capua Vetere al momento disponibile ad accoglierlo.