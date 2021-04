Ardea. Supermarket della droga in casa, giovane incensurato arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio odierno i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane italiano incensurato, residente ad Ardea, che, nella propria camera da letto, aveva allestito un vero e proprio supermarket della droga, con ingenti quantitativi di marijuana, hashish e cocaina, alcuni di essi già suddivisi in dosi e pronti per essere immessi sul mercato.

I Carabinieri della Tenenza di Ardea infatti, a seguito di una lunga serie di servizi di osservazione e varie informazioni acquisite sul territorio, oggi hanno deciso di accedere nell’abitazione del ventitreenne per effettuare una perquisizione per la ricerca di sostanze stupefacenti, sebbene lo stato di totale incensuratezza dell’interessato lasciasse qualche dubbio circa l’effettiva attività delinquenziale posta in essere dal ragazzo.

Ciò che invece i Carabinieri hanno trovato nella camera da letto del giovane ha confermato gli iniziali sospetti dei militari: quasi 300 grammi di marijuana, 6 dosi di cocaina e 16 grammi di hashish sono stati sequestrati, oltre a 586 bustine in cellophane, alcune vuote ed altre già riempite di sostanza stupefacente, pronte per essere spacciate.

Il ragazzo, immediatamente tratto in arresto, è stato trattenuto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella mattinata di venerdì presso il Tribunale di Velletri.