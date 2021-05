Minacciato e ripreso nudo in un video. Misure cautelari per noto pluripregiudicato di Anzio

Nella giornata di ieri, 6 maggio, gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Anzio, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri e dal PM. Giancarlo Amato, hanno dato esecuzione ad un’ ordinanza di misura cautelare emessa dal gip nei confronti del noto pluripregiudicato di Anzio, S.M. L’uomo, per motivi legati ad un diverbio avvenuto nelle prime ore del mattino del 23 aprile, rintracciava una coppia di giovani e dopo averli picchiati, sotto minaccia di un coltello li costringeva il ragazzo a spogliarsi e a percorrere le vie centrali della città nudo, riprendendolo con un video. Il video in questione pubblicato sui più noti social network ha ingenerato nella pubblia opinione un vero e proprio allarme sociale per la crudeltà delle immagini.