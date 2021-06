D’estate dimorava in un hotel di Anzio

Adescava persone adulte, e anziani, con la quale si intratteneva intimamente, dopo di che li ricattava con foto hard e compromettenti. A seguito di indagini da parte dei militari dell’arma di Bologna, in collaborazione con l’ufficio controllo del territorio del commissariato ps Anzio e Nettuno, in data odierna, è stata arrestata una giovane donna rumena, che nel periodo estivo, usava trasferirsi sul litorale di Anzio e Nettuno, per passare le ferie.