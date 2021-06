Ardea. Uomo con problemi psichici uccide un anziano e due bambini

Un anziano e due bambini di 5 e 10 anni anni sono morti in seguito a una sparatoria avvenuta all’interno del Consorzio Colle Romito, ad Ardea, vicino a Roma. I soccorritori hanno a lungo tentato di salvare i due piccoli, le cui condizioni erano apparse fin da subito gravissime. Ad aprire il fuoco è stato un uomo 34 enne, con problemi psichici che lavora all’interno del Consorzio, che si è barricato in casa dopo la sparatoria. Sul posto i carabinieri di Anzio e Pomezia ch stanno tentando di far arrendere l’uomo.

Tutte le persone coinvolte sono residenti del Consorzio, compresa la persona che ha sparato. “Ho fornito tutte le indicazioni necessarie ai carabinieri, spero che venga preso al più presto”, ha detto il sindaco di Ardea, Mario Savarese, secondo cui la tragedia sarebbe avvenuta “per futili motivi.