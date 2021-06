Ad Anzio si torna a partorire, poco dopo mezzanotte è nato un maschietto

Ad Anzio si torna a partorire, dopo il bellissimo evento accaduto proprio oggi, pochi minuti dopo la mezzanotte agli ospedale Riuniti. Una donna che si era recata al pronto soccorso dopo aver rotto le acque, ha dato alla luce un maschietto di 3,800 kg, di nazionalità albanese. E’ accaduto tutto in pochissimo tempo, tanto che i dottori hanno dovuto assistere la signora in pronto soccorso, dove è avvenuto il parto naturale. Tutto è andato per il meglio, non essendoci stato neanche il tempo per trasferire la donna al Noc di Ariccia, come prevede il regolamento. Dopo due ore la neomamma, in buone condizioni di salute, è stata dimessa dall’ospedale con il suo piccolo, il primo bimbo ad essere nato al Riuniti dopo che, a causa della pandemia, erano state bloccate le nascite ad Anzio, e chiuso il reparto di ostetricia. Durante il lockdown all’ospedale di Anzio erano stati eseguiti anche due cesarei d’urgenza. Manca solo l’ok dell’azienda ma è grande il desiderio di tornare a partorire a livello locale. Approfittando dell’evento spontaneo avvenuto stanotte, sarebbe bello che si decida al più presto di dare nuovamente il via alle nascite. I cittadini di Anzio e Nettuno non attendono altro.