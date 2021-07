Anzio, colpito alla gola con un machete durante una lite: caccia all’aggressore

Un uomo di 34 anni è stato ferito alla gola con un machete durante una lite fuori da un bar di via Re Latino ad Anzio sul litorale romano. Sul posto gli agenti del Commissariato di Anzio. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte. L’uomo è stato ferito al collo. L’aggressore è scappato a bordo duna mercedes con altre persone. Il ferito, un cittadino ucraino, è stato operato d’urgenza e non è in pericolo di vita. Indaga il commissariato di Anzio. Sul posto è arrivata la scientifica per i rilievi. Gli investigatori hanno ascoltato in queste ore diversi testimoni che hanno assistito alla scena e che hanno chiamato il 112.