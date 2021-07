Nettuno. Arrestati due spacciatori a Scacciapensieri

I controlli incessanti degli uomini del commissariato ps Anzio Nettuno, per contrastare il fenomeno della detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, ha avuto il picco operativo con l’arresto di due cittadini tunisini, sorpresi a spacciare lo stupefacente nella zona di Scacciapensieri a Nettuno. dopo un attento controllo, addosso ad uno di loro, è stata rinvenuta una somma di denaro e sei dosi di cocaina. Processati per direttissima sono stati condannati. Nei confronti dei due, non in regola con i permessi per soggiorno in Italia, verranno emessi anche i decreti di espulsione.