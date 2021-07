Anzio. Arrestati dalla Polizia gli autori del tentato omicidio del giovane albanese

Sono padre e figlio di 50 e 18 anni residenti ad Anzio

Dopo una incessante attività investigativa, svolta dagli uomini del commissariato Polizia di Anzio Nettuno, nella notte, anticipando le mosse degli indagati che stavano per rendersi irreperibili, sono stati tratti in arresto, gli autori del tentato omicidio del giovane albanese di qualche giorno fa a Lavinio. Sotto la guida investigativa della Procura della repubblica di Velletri, che ha fornito l’imput giudiziario per eseguire gli arresti, i poliziotti hanno provveduto ad arrestare due cittadini italiani, padre e figlio di 50 e 18 anni e residenti ad Anzio, resisi responsabili del tentato omicidio. I due sono stati associati al carcere di Velletri.