Moria di pesci sulla spiaggia di Torvaianica

In queste ore sono stati rinvenuti sulla spiaggia di Torvajanica numerosi pesci di acqua dolce morti (carpe, siluri, ecc).

Il fenomeno è dovuto probabilmente ad attività antropiche (in fase di accertamento) che hanno prodotto i loro effetti all’interno del fiume Tevere. In tale situazione i pesci sono trasportati lungo le spiagge del litorale (ieri Fiumicino, oggi anche Torvajanica) tramite il fiume e le correnti marine.

Le carcasse saranno rimosse nel più breve tempo possibile dalla ditta addetta alla pulizia dell’arenile.

“Si precisa che la moria dei pesci – dicono dal comune di Pomezia – non ha interessato i fossi e i canali di Torvaianica. Le acque del nostro litorale sono controllate periodicamente e non esiste pertanto alcun tipo di pericolo per la cittadinanza”.