Nettuno. Far west nell’area di servizio: poliziotto spara contro l’auto del rivale

Prima la lite, poi lo sparo. Forse è di natura passionale la discussione scoppiata venerdì mattina tra un poliziotto ed un uomo, incontrato nell’area di servizio con l’autogrill in via Santa Barbara, a Nettuno.

Protagonisti del copione in stile Far West, andato in scena a Nettuno, un commerciante e un giovane poliziotto della Squadra mobile di Roma. Sul caso indagano la procura di Velletri e il Commissariato di Anzio e Nettuno. Per il momento, sul registro degli indagati ci sarebbe solamente il nome del commerciante, con l’ipotesi di minacce e lesioni personali. Al termine della lite l’agente ha esploso un colpo di pistola contro la macchina del ‘rivale’ in fuga, centrando una gomma.