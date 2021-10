Aria irrespirabile e malori per le maestre, evacuata la scuola alla Sacida

Una mattinata da dimenticare per gli alunni e il personale scolastico del plesso della Sacida, del comprensivo Anzio 2, dove a causa di un forte maleodore – si indaga per capire se sia derivato dall’impianto biogas che si trova nelle vicinanza – è stato necessario evacuare l’edificio. Tre maestre si sono sentite male, a causa della puzza, e i genitori degli alunni sono corsi a scuola per riportare a casa i propri figli. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanza e polizia e sono stati effettuati i rilievi del caso. L’aria dalle prime verifiche è risultata irrespirabile. Il personale del 118 ha visitato le insegnanti che hanno accusato dei malori, e nel corso della mattinata anche altre maestre hanno riscontrato dolori alla gola e alla testa.