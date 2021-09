Nettuno. Solidarietà e sgomento per quanto accaduto alla Presidente del rifugio per cani l’Arca di Rita

“Lunedì scorso la Presidente del rifugio per cani l’Arca di Rita Onlus è stata rapita e picchiata selvaggiamente. L’uomo dopo quasi averle staccato le dita a morsi ha ucciso a mani nude la sua cagnolina Mina. Rita da anni si occupa dei randagi di Anzio, Nettuno e di altri comuni limitrofi con impegno dedizione e grande amore. Rita adesso si trova ricoverata all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina in condizioni psicologiche e fisiche devastanti.

Le amiche, le animaliste e Simona Caggia moglie di Pier Paolo Piccioli oltre ad esprimere solidarietà e sgomento per quanto è accaduto alla povera Rita stanno raccogliendo dei fondi per il suo rifugio”. Per chi volesse partecipare alla raccolta può inviare una donazione a:

L’arca di Rita , IBAN: IT26V0501803200000016741993

Il comunicato sulla pagina Fb Arca di Rita