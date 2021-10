Roma-Nettuno, traffico sospeso da stanotte per danni causati dal maltempo

Dall’1.50 di stanotte il traffico ferroviario sulla linea Nettuno-Roma è stato sospeso a seguito di un guasto ai sistemi di gestione della circolazione causato da condizioni meteo critiche a Torricola.

E’ stato richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario ma al momento tutte le corse sono bloccate.

Il traffico permane sospeso tra Roma e Latina e tra Roma e Nettuno ed è fortemente rallentato tra Latina e Formia con un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti per i treni in viaggio.

La riattivazione è prevista dal gestore dell’infrastruttura dopo le ore 12:00.

E’ in corso l’intervento dei tecnici – come fanno sapere d Trenitalia – per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

Sono attivi il servizio sostitutivo con bus tra Roma Termini e Latina, Roma Termini e Nettuno, Cassino e Formia e tra Latina e Frosinone e il servizio di smart caring.

Questi i treni cancellati:

• R 20220 Nettuno (4:50) – Roma Termini (6:00)

• R 20221 Roma Termini (5:06) – Nettuno (6:20)

• R 20222 Nettuno (5:53) – Roma Termini (6:58)

• R 20283 Roma Termini (6:13) – Padiglione (7:05)

• R 20224 Nettuno (6:30) – Roma Termini (7:43)

• R 20225 Roma Termini (6:40) – Nettuno (7:57)

• R 20226 Nettuno (6:58) – Roma Termini (8:15)

• R 20274 Aprilia (7:22) – Roma Termini (7:59)

• R 20230 Nettuno (7:28) – Roma Termini (8:48)

• R 20276 Padiglione (7:37) – Roma Termini (8:22)

• R 20231 Roma Termini (7:42) – Nettuno (8:53)

• R 12674 Latina (8:10) – Roma Termini (8:54)

• R 20232 Nettuno (8:11) – Roma Termini (9:18)

• R 20233 Roma Termini (8:12) – Nettuno (9:35)

• R 20234 Nettuno (9:07) – Roma Termini (10:18)

• R 20237 Roma Termini (9:42) – Nettuno (10:53)