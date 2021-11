Tor San Lorenzo. Spara all’investitore della madre, arrestati entrambi dai Carabinieri

Al termine di accertamenti finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti verificatisi nel pomeriggio a Tor San Lorenzo, o Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato due soggetti residenti alle case popolari di Tor San Lorenzo.

In particolare è stato arrestato colui che ha investito la donna lasciandola gravemente ferita a terra in stato di incoscienza (si tratta di un italiano classe 2001 censurato) e il figlio della donna investita che, alla vista della scena, è uscito dalla propria abitazione per esplodere alcuni colpi di pistola all’indirizzo dell’investitore, un incensurato classe 92, anch’egli residente in via dei fenicotteri a Tor San Lorenzo.

A casa di quest’ultimo i Carabinieri di Anzio, al termine di un’accurata perquisizione, hanno trovato 500 grammi di cocaina, 60 grammi di marijuana e un caricatore di pistola.

Entrambi, che passeranno la notte nelle celle della Compagnia di Anzio, verranno associati in carcere con le accuse di tentato omicidio, porto e detenzione abusivi di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.