Borseggia passante in via del Corso, il giudice la condanna a due anni di lavori agricoli

Condannata a scontare due anni in una colonia agricola per il tentato scippo ai danni di una passante.

È la condanna che il giudice del tribunale penale di Roma ha emesso per una ventenne di origini sinti, che lunedì pomeriggio è stata arrestata insieme con due complici dai carabinieri di San Lorenzo in Lucina.

Il gruppetto è stato avvistato dai militari in via del Corso mentre, con le due complici, tallonava le persone impegnate a fare shopping. A essere presa di mira in particolare una donna appena uscita da un negozio, seguita per un tratto di strada e poi fermata con una scusa. A quel punto, mentre le due donne la distraevano, la ventenne ha aperto la zip della borsa puntando al portafoglio. I carabinieri sono quindi entrati in azione arrestando il terzetto per tentato furto: martedì mattina la direttissima, in cui il pm ha chiesto per la giovane – che ha alle spalle numerosi arresti e condanne per reati simili – l’assegnazione a una colonia agricola.

La colonia agricola è una struttura in cui vengono internate persone considerate socialmente pericolose, “delinquenti abituali, professionali o per tendenza”, come spiega l’articolo 216 del Codice Penale, per svolgere lavori agricoli in un regime di detenzione. Si tratta di una misura di sicurezza usata raramente, che punta alla rieducazione e alla risocializzazione dei detenuti attraverso i lavori manuali, e in Italia oggi sono ancora attive tre colonie agricole: una in Sardegna, una in Toscana e una in Piemonte. La più famosa, e quella che sembra assolvere lo scopo primario per cui è stata creata, è quella della Gorgona: sull’unica isola di detenzione rimasta in Italia i detenuti si prendono cura delle vigne.

