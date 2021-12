Nettuno. È morto la notte scorsa Tonino Molinari ex consigliere comunale e regionale

Purtroppo dobbiamo dare la notizia della scomparsa di Antonio Molinari, ex consigliere comunale di Nettuno ed ex consigliere Regionale del Partito Repubblicano. Molinari aveva 90 anni ed è stato sempre impegnato un politica per il bene del suo paese.

La nota del Comune di Nettuno

“La notte scorsa è venuto a mancare Tonino Molinari, storico esponente della politica locale. Nella sua carriera ha ricoperto il ruolo di Vicesindaco del Comune di Nettuno, oltre che di assessore e consigliere in diverse legislature. Il suo impegno per la nostra città è stato intenso anche nel ruolo di vice presidente del Consiglio che ha ricoperto in Regione Lazio. Il Sindaco Alessandro Coppola e l’Amministrazione Comunale di Nettuno esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Molinari in questo momento di lutto. Domani alle ore 15 presso il Santuario di Nostra Signora delle Grazie si terranno i funerali di Tonino Molinari e il Comune di Nettuno sarà presente con il gonfolane della città listato a lutto”.

Il partito di “Fratelli d’Italia Nettuno si unisce al dolore della famiglia Molinari per la scomparsa dell’amato Tonino. Un pilastro della nostra comunità e della politica nettunese di cui è stato un altissimo esponente spendendo la sua esperienza e le sue capacità a servizio del territorio di Nettuno sia a livello locale che regionale”.