Anzio, ladri devastano il negozio di telefonia di viale alla Marina

E’ accaduto attorno alle 4,40 del mattino: i ladri si sono introdotti nel negozio di telefonia di viale alla Marina, ad Anzio. Si sono introdotti nel locale utilizzando un frullino per tagliare la serranda, nonostante fosse munito di sistema di allarme e blocchi all’entrata. Una volta all’interno, i soliti ignoti hanno iniziato a sdradicare le vetrine e buttare giù i banconi, finché il sistema di sicurezza non ha fatto partire il fumogeno all’interno dell’esercizio. A quel punto si sono messi in fuga, probabilmente non riuscendo più ad avere visibilità all’interno della proprietà . A Raccontare quanto accaduto sono i titolari dell’esercizio, in preda allo sconforto per una situazione sul territorio sempre meno sicura. “Quando sono arrivati sul posto i militari della compagnia di Nettuno, non c’era già più traccia dei ladri ma solo un gran soqquadro. La situazione del nostro territorio è sempre più allarmante, in quanto con un frullino alle 4 e mezza di notte tra sabato e domenica la gente può tranquillamente distruggere serrande e introdursi negli esercizi altrui su una via principale e trafficata come quella di viale alla Marina, strada di congiungimento tra Ardeatina e Nettunense. Per non parlare degli innumerevoli danni che ci sono stati causati all’allestimento e ai prodotti. Questi atti di delinquenza sono sempre più frequenti e a pagare sono sempre gli onesti lavoratori”.