Nettuno. Arrestato per droga titolare di un locale al Borgo

L’intensa attività di controllo del territorio, effettuata dagli uomini del Commissariato di Polizia dAnzio Nettuno, ha permesso di trarre in arresto un uomo di circa 53 anni, lo stesso gestiva l’attività di detenzione è spaccio di stupefacente tipo cocaina, dal suo Pub all’interno del Borgo medievale di Nettuno. Nonostante la location non proprio comoda per l’attività di indagine, non ha determinato nessun scoramento da parte del personale della squadra investigativa, che con professionalità e operatività, hanno tratto in arresto il personaggio, recuperato e sequestrato una ingente quantità di stupefacente e denaro, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità inquirente.