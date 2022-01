Controlli dei Carabinieri sul litorale: multe per il mancata osservanza norme anticovid

I controlli dei carabinieri hanno interessato le zone del litorale, in particolare Anzio, Nettuno e Ardea. I militari di Anzio hanno eseguito verifiche presso 7 attività commerciali, identificando in totale 18 persone. Denunciata a piede libero una 44enne italiana, sorpresa in strada, per l’inosservanza della quarantena a cui era sottoposta essendo risultata positiva al Covid-19. A Pomezia, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato il titolare di una palestra che lavorava senza green pass.