Ndrangheta: blitz, tra i 65 arrestati anche 2 carabinieri

Due carabinieri sono stati arrestati nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia e del Comando provinciale dei Carabinieri di Roma, che ha portato, con 65 arresti, a sgominare un presunto clan di ndrangheta, nell’area a sud della Capitale e in particolare tra Anzio e Nettuno. Avrebbero fornito informazioni riservate al gruppo criminale: uno dei due militari, finito in carcere, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. L’altro, ai domiciliari, risponde di rivelazione del segreto d’ufficio. Le indagini, condotte dal Nucleo investigativo di via in Selci, sono coordinate dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò.

Si legge in in un lancio dell’agenzia LaPresse