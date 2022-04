Incendio in una casa ad Aprilia, muoiono padre e figlio

Un incendio si è sviluppato nella notte all’interno di un’abitazione in Via della Moletta una zona di campagna ad Aprilia, causando la morte di due persone che stavano dormendo al suo interno.

A dare l’allarme in piena notte sono stati alcuni vicini che hanno notato il fuoco e il fumo nell’abitazione e quando i vigili del fuoco e i soccorsi hanno raggiunto il luogo non c’era purtroppo più nulla da fare. Il corpo del più anziano era carbonizzato, il più giovane giaceva esanime ai piedi del letto. I soccorsi sono stati inutili. Secondo i primi esami dei vigili del fuoco un corto circuito all’interno della casa ha causato le fiamme e sprigionato i fumi che hanno intossicato i due uomini, Enrico e Andrea Curzi, rispettivamente 52 e 79 anni, che non sono riusciti a mettersi in salvo.

All’identità delle due vittime, si è risaliti dalle auto che erano posteggiate all’esterno. Sul posto anche i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia