Il forte vento che sta spazzando il litorale nelle ultime ore e sta causando non pochi danni, ha fatto crollare, in via Ardeatina, una grossa insegna pubblicitaria. Il cartellone è finito sul marciapiede, all’angolo di via Bergamo, zona Anzio Colonia. Fortunatamente al momento della caduta nessun passante si trovava a passare sul marciapiede, ma resta il problema della sicurezza. Se l’insegna non fosse finita sul marciapiede o avesse colpito una persona?